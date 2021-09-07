Небезопасные воздушные шары, белье, приправу обнаружили в торговой сети Гомельской области

7 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Государственный санитарный надзор Гомельской области в августе выявил реализацию 15 наименований недоброкачественной импортной продукции - она не соответствовала требованиям безопасности, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, воздушные шары "Микс 12", под маркой "Капитан Весельчак" (изготовлены в провинции Чжэцзян, КНР) не соответствовали требованиям безопасности по уровню миграции цинка. Набор вилок "Люмьер" и кухонный нож с зубцами торговой марки Lorica (изготовитель Market Union, Китай) - по миграции железа.

Нормам по гигроскопичности не отвечали некоторые трикотажные бельевые женские изделия с маркировкой Lady Collection (КНР) и рубашки модели Mixers (размер 28, Китай).

Нарушения обнаружены и в продовольственной продукции. Так, бактерии группы кишечной палочки нашли в сушеном неразделанном леще (изготовитель ООО "Фишпрод", Астрахань, Россия) и во вкусовой куриной сухой приправе "Мивина" (массой 160 г, изготовленной 3 мая 2021 года ООО "Техноком", Харьков, Украина).

Нарекания по микробиологическому показателю "плесени" вызвали круассаны с начинкой с шоколадным вкусом (изготовитель ИП Карен Авакян, Краснодарский край, Россия), тихоокеанский сушеный кальмар (кольцо) китайского изготовителя Longkou Sanming Aquatic Foodstuffs, горчица "Старопольская" пастеризованная (изготовитель Roleski, Польша), черный байховый чай с ароматом лимона в пакетиках "Царская чаша" (ООО "Санти", Россия), грецкий очищенный орех первого сорта (ООО "ЭГОЗИМ", Вышгород, Украина), мюсли "Фруктовый микс" (ООО "ПТК ЛИКА", Самарская область, Россия).

В торте "Женский каприз" массой 0,5 кг, изготовленном 5 августа 2021 года ООО "КД "Вацак" (Могилев-Подольский, Украина), обнаружен S.aureus - золотистый стафилококк.

Недоброкачественная продукция изъята из реализации.-0-