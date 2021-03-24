ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 марта 2021
Минск Ясно -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:34 Mercedes-Benz приостановил производство в Бразилии из-за новой волны пандемии В мире
08:29 Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 8% В мире
08:26 В БНТУ расширен список специальностей для магистрантов на английском языке Общество
08:20 В Бразилии впервые зарегистрировали за сутки свыше 3 тыс. смертей в результате COVID-19 В мире
08:16 Неделя детской и юношеской книги пройдет в библиотеках Могилева Регионы
08:09 Умер американский актер Джордж Сигал В мире
08:06 Британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в семи странах В мире
07:54 О спектаклях разных лет расскажет фотовыставка в Гомельском облдрамтеатре Афиша
07:50 В Брестской области за сутки произошло три пожара Общество
07:45 Сборная Беларуси откроет сезон спаррингом с футболистами Гондураса Спорт
07:30 Прием заявок на конкурс предпринимательских инициатив завершается 30 марта Регионы
07:26 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Китая В мире
07:19 Строительство и робототехника - Борисовский политехнический колледж открывает новые специальности Общество
07:07 В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в шести местах Регионы
07:00 Картина дня: перспективы кожевенной отрасли, Минздрав о третьей волне COVID-19 и чат-бот Malanka Общество
00:55 На площади Ванеева в Минске легковушка врезалась в троллейбус Происшествия
00:25 ВОЗ назвала количество сделанных прививок от коронавируса в мире В мире
23.03.21
23.03.21 23:50 Цена нефти Brent опустилась ниже $61 В мире
23.03.21 23:17 Корпус экстренной церебро-кардиоваскулярной хирургии появится в Могилевской больнице скорой медпомощи Регионы
23.03.21 23:12 Волейболистки "Саугеллы" из Монцы выиграли Кубок ЕКВ Спорт
23.03.21 22:59 ВОЗ сообщила о сокращении числа выявленных в мире случаев COVID-19 В мире
23.03.21 22:24 Хоккеисты ярославского "Локомотива" сравняли счет в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА Спорт
23.03.21 22:05 Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Шахтер" в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Президента Спорт
23.03.21 21:59 Водитель в Минске сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе Происшествия
23.03.21 21:50 Путин сделал прививку от коронавируса В мире
23.03.21 21:44 Школьная лига открытой олимпиады по мировой экономике стартует в БГУ Общество
23.03.21 21:34 В Беларуси планируют изучить особенности сочетанного течения туберкулеза и COVID-19 Общество
23.03.21 21:13 Совмещение выпускных экзаменов и ЦТ, Болонский процесс - Карпенко ответил на вопросы студентов Общество
23.03.21 21:00 Акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом пройдет 24 марта в БГУ Общество
23.03.21 20:39 Новая университетская клиника и симуляционный центр - как будет развиваться ВГМУ Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
24 марта 2021, 08:16

Неделя детской и юношеской книги пройдет в библиотеках Могилева

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Неделя детской и юношеской книги пройдет в библиотеках Могилева с 29 марта по 4 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева.

"В течение всей недели гостей книжного праздника будут ждать мастер-классы, квесты, встречи с писателями, марафон литературных онлайн-игр, розыгрыш книжного бокса. Все эти мероприятия будут проходить как онлайн - в социальных сетях, так и в библиотеках города", - отметила Елена Шепелева.

Откроет неделю квест-экшн "Поколение WWW" 29 марта (библиотека-филиал №9 им. Я. Купалы), где состоится награждение самых активных почитателей книги и чтения. На сайте учреждения www.csgpb.mogilev можно будет познакомиться с афишей-интервью лучших читателей по итогам 2020 года. В этот же день стартует Book Slam "Сказка MIX", или Книжные соревнования онлайн. Каждый день - новые задания, принимая участие в которых можно заработать скилы - чем больше скилов, тем больше шансов получить приз.

Для юных книжных блогеров подготовили чек-челлендж #Станькнижнымблогером. Условия участия просты: в блоге "Свой книжный" нужно познакомиться с чек-листами и прочесть книгу, которую рекомендует настоящий книжный инстаграм-блогер: books_hair, book__atmosphere и др. "Далее передать эстафету чтения своим друзьям и получить бонус - советы по ведению блога", - отметила заведующая отделом.

Проявить креативные способности ребята смогут в творческом квартале "ЧИПС" (Читаем. Играем. Поем. Смеемся), на протяжении всей недели и во всех библиотеках города как онлайн, так и офлайн.

"Яркие впечатления ребята получат, приняв участие в розыгрыше книжного бокса на Instagram-аккаунте public_libraries_mogilev 3 и 4 апреля. В эти же дни книжные киносказки ожидают киноманов на сайте нашего учреждения, где можно будет посмотреть подборку мультфильмов, снятых по мотивам русской и зарубежной литературы", - рассказала Елена Шепелева.

В течение всей недели на платформе Zoom для самых читаемых школ нашего города пройдут "Классные встречи" с детскими писателями нашей страны: Д. Юртаев, Е. Хадасевич-Лисовая, П. Гушинец и др. при поддержке издательского дома "Звязда".

Справки по телефону: 8(0222) 42-83-53.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
библиотека дети книги Могилев подростки
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Прием заявок на конкурс предпринимательских инициатив завершается 30 марта
Фото из архива В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в шести местах
Фото Telegram-канал "Официальный Минздрав" Корпус экстренной церебро-кардиоваскулярной хирургии появится в Могилевской больнице скорой медпомощи
В медуниверситете. Фото из архива Новая университетская клиника и симуляционный центр - как будет развиваться ВГМУ
РЕПОРТАЖ: "Шкурный вопрос" - как работает предприятие в Гатово, которое Лукашенко запретил приватизировать
Фото из архива В Витебской области впервые продаются по конкурсу акции сельхозпредприятия по указу №399
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Не загубить стратегическое направление экономики" - что Лукашенко ждет от работы кожевенного завода в Гатово
Пиневич: очередную волну коронавируса ожидаем этой весной
Андрейченко: мир должен помнить страшную правду о войне
Партнерство в интересах экономики: МАЗ и "Дана Холдингз" укрепляют сотрудничество
Топ-новости
Картина дня: перспективы кожевенной отрасли, Минздрав о третьей волне COVID-19 и чат-бот Malanka
Благосостояние граждан и сильное государство: Лукашенко назвал личные интересы своего президентства
Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси
РЕПОРТАЖ: "Шкурный вопрос" - как работает предприятие в Гатово, которое Лукашенко запретил приватизировать
Бузовский: сегодня СМИ становятся одним из факторов обеспечения национальной безопасности
Совмещение выпускных экзаменов и ЦТ, Болонский процесс - Карпенко ответил на вопросы студентов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1046 пациентов с COVID-19, выписаны 862
Коммерческая недвижимость в Minsk World: новые возможности для вашего бизнеса
Рунец рассказала о внедрении системы малых грантов в Беларуси
В Беларуси планируют изучить особенности сочетанного течения туберкулеза и COVID-19
Говорцова не вышла в основную сетку теннисного турнира в Майами
В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в шести местах
В период глобального паникерства Беларусь бросает вызов пандемии - газета Wochenblick
ГУВД призывает минчан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта
"Белтелеком" предупреждает о работах на сети эфирного ТВ и радио 24, 26, 31 марта, 1 и 2 апреля
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.