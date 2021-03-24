24 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Неделя детской и юношеской книги пройдет в библиотеках Могилева с 29 марта по 4 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева.

"В течение всей недели гостей книжного праздника будут ждать мастер-классы, квесты, встречи с писателями, марафон литературных онлайн-игр, розыгрыш книжного бокса. Все эти мероприятия будут проходить как онлайн - в социальных сетях, так и в библиотеках города", - отметила Елена Шепелева.

Откроет неделю квест-экшн "Поколение WWW" 29 марта (библиотека-филиал №9 им. Я. Купалы), где состоится награждение самых активных почитателей книги и чтения. На сайте учреждения www.csgpb.mogilev можно будет познакомиться с афишей-интервью лучших читателей по итогам 2020 года. В этот же день стартует Book Slam "Сказка MIX", или Книжные соревнования онлайн. Каждый день - новые задания, принимая участие в которых можно заработать скилы - чем больше скилов, тем больше шансов получить приз.

Для юных книжных блогеров подготовили чек-челлендж #Станькнижнымблогером. Условия участия просты: в блоге "Свой книжный" нужно познакомиться с чек-листами и прочесть книгу, которую рекомендует настоящий книжный инстаграм-блогер: books_hair, book__atmosphere и др. "Далее передать эстафету чтения своим друзьям и получить бонус - советы по ведению блога", - отметила заведующая отделом.

Проявить креативные способности ребята смогут в творческом квартале "ЧИПС" (Читаем. Играем. Поем. Смеемся), на протяжении всей недели и во всех библиотеках города как онлайн, так и офлайн.

"Яркие впечатления ребята получат, приняв участие в розыгрыше книжного бокса на Instagram-аккаунте public_libraries_mogilev 3 и 4 апреля. В эти же дни книжные киносказки ожидают киноманов на сайте нашего учреждения, где можно будет посмотреть подборку мультфильмов, снятых по мотивам русской и зарубежной литературы", - рассказала Елена Шепелева.

В течение всей недели на платформе Zoom для самых читаемых школ нашего города пройдут "Классные встречи" с детскими писателями нашей страны: Д. Юртаев, Е. Хадасевич-Лисовая, П. Гушинец и др. при поддержке издательского дома "Звязда".

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