Неделя памяти Петра Машерова начинается в Витебске

9 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С 9 по 13 февраля в Витебском государственном университете (ВГУ) пройдет неделя памяти выдающегося белорусского политического деятеля, чье имя носит вуз, - Петра Машерова, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор мемориального музея П.М.Машерова Ольга Путеева.

Сегодня в ВГУ состоится открытие недели памяти государственного деятеля, первого секретаря ЦК Компартии БССР Петра Машерова. "Музей уже второй раз вместе со студентами и педагогами ВГУ проводит такой праздник. Особенностью этой недели памяти станет то, что многие мероприятия пройдут онлайн. В викторинах, квестах, марафонах сможет поучаствовать каждый желающий. В этот раз активистами в проведении недели памяти стали представители факультета математики и информационных технологий ВГУ", - рассказала Ольга Путеева.

После торжественного открытия недели памяти студенты проведут интеллектуальную игру "Машеровский квест", где нужно будет ответить на вопросы о жизни Петра Машерова. Главный же квест пройдет в Россонах в среду, 10 февраля. Этот городской поселок выбран в качестве одного из важных пунктов недели памяти неслучайно. Там в 1941 году по инициативе Петра Машерова было создано комсомольско-молодежное подполье, которое он и возглавил. В райцентре для студентов и всех желающих состоятся экскурсия и онлайн-конкурс "Партизанскими тропами Машерова" об истории партизанского движения в нашей стране и в частности деятельности выдающегося белоруса.

Студенческий актив мемориального музея проведет агитэкскурсию "Мы - машеровцы" в Запольской детском саду - базовой школе Витебского района 11 февраля. Там же состоится онлайн-викторина по истории БССР.

В пятницу, 12 февраля, студенты будут читать в онлайн-студии воспоминания ветеранов о человеке-эпохе, чье имя с почетом носит один из ведущих университетов Витебской области. К онлайн-марафону может присоединиться любой желающий.

Завершится неделя памяти 13 февраля онлайн-форумом "Петр Машеров: Жизнь. Судьба. Память" в ВГУ, в котором будут участвовать представители учреждений образования Минска, Бреста, Россон.-0-