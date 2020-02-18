Неделя родного языка пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цикл мероприятий, посвященных Международному дню родного языка, пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля. Площадкой для всех акций станет филологический факультет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

21 февраля состоится литературная встреча студентов-филологов с белорусскими и зарубежными писателями Зоей Подлипской, Софией Ворсой (Беларусь), Ларой Продан (США), Викторией Левиной (Израиль). Гости презентуют коллективный сборник женской прозы о любви Update в переводе на белорусский язык и обсудят с читателями проблемы художественного перевода и развития литературы на современном этапе.

Днем переводов станет 22 февраля. О последних тенденциях в этой области расскажет переводчик книг о Гарри Поттере, произведений Артура Конан Дойла и других мировых авторов на белорусский язык, доцент кафедры белорусского языкознания филологического факультета Елена Ленкевич. 24 февраля будет работать творческая гостиная, которую посетят поэты-современники Леонид Дранько-Майсюк и Наталья Давыденко. Встреча будет посвящена 85-летнему юбилею Рыгора Бородулина. На следующий день, 25 февраля, состоятся республиканские чтения, приуроченные к 90-летию профессора, заведующего кафедрой современного белорусского языка БГУ в 1993-1996 годах Леонида Бурака.

Презентация книги доктора филологических наук, профессора, кавалера ордена Франциска Скорины Вячеслава Рагойши "Стих. Поэзия" состоится 26 февраля. Завершится неделя 27 февраля интеллектуально-познавательной игрой "Филология и Я", в которой примут участие первокурсники специальностей "белорусская филология", "русская филология" и "славянская филология". Студентов ждут "Рекламный", "Приветственный", "Поэтический", "Эвристический", "Креативный", "Фразеологический", "Литературный", "Песенный", "Музыкальный" конкурсы.

Кроме того, в эти дни тематические мероприятия пройдут на семи факультетах БГУ: социокультурных коммуникаций, механико-математическом, философии и социальных наук, юридическом, историческом, радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики.

Международный день родного языка отмечается ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО. Организатором Недели родного языка выступает филологический факультет БГУ.-0-