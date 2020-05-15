Неделя сирени начинается в ботаническом саду 16 мая

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси объявляет неделю сирени и приглашает минчан и гостей столицы на цветение декоративной коллекции сирени с 16 мая по 24 мая, сообщила БЕЛТА заведующая сектором информационно-просветительской работы учреждения Елена Сокуренко.

Ежедневно (кроме понедельника) самым притягательным местом в саду станет сирингарий. В его экспозиции представлены лучшие сорта отечественной и зарубежной селекции, различающиеся окраской, строением и размерами цветков и соцветий, сроками и продолжительностью цветения. "Открывают эстафету цветения сорта сирени гиацинтоцветной - гибрид сирени обыкновенной и широколистной. Всего же в начале мая радуют красотой и ароматом 12 раннецветущих сортов. А замыкают цветение в июне 16 позднецветущих сортов группы волосистой сирени", - рассказала Елена Сокуренко.

Аромат сирени называют "плывущими воспоминаниями". Ученые доказали, что запах сирени наиболее сильно воздействует на тот участок головного мозга, где находятся наша долговременная память и эмоции. Кроме того, кусты сирени стерилизуют воздух в радиусе 20 км, имеют лечебные свойства, хранят наше здоровье и позитивное настроение.

В ботаническом саду представлены свыше 200 сортов сирени обыкновенной. В составе коллекции есть сорта селекционеров России, Украины, Германии, Нидерландов, США и Канады и 23 сорта селекции Центрального ботанического сада, но основу коллекции составляют классические сорта французской селекции, созданные фирмой Лемуан.

"В этом году, учитывая сложившиеся обстоятельства, традиционные встречи с научными сотрудниками ботанического сада и консультации - общение посетителей сада с куратором коллекции сирени Натальей Македонской - пройдут в режиме онлайн. Мы ждем откликов, мнений, предложений и интересующих людей вопросов по коллекции сирени, на которые обязательно ответим. Связаться с нами можно через социальные сети или сайт ботанического сада", - добавила Елена Сокуренко. К концу недели сирени, 23 мая, на сайте ботанического сада будет размещен видеопост, где куратор коллекции ответит на самые популярные вопросы по агротехнике выращивания и уходу за сиренью.-0-