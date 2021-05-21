Недостроенное здание аэровокзала в Обухово продано на аукционе

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недостроенное здание аэровокзала, расположенное в Гродненской области в районе агрогородка Обухово, продано на аукционных торгах с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного комитета по имуществу.

Единственный участник аукциона приобрел объект по начальной цене, увеличенной на 5%. С 2010 года здание аэровокзала неоднократно выставлялось на торги.

Как отметили в Госкомимуществе, по условиям продажи новый собственник обязан будет завершить строительство либо реконструкцию здания и ввести его в эксплуатацию в срок, определенный проектно-сметной документацией, но не позднее четырех лет с даты заключения договора купли-продажи.-0-