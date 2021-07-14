Некачественное мороженое обнаружили в продаже в Могилеве

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественное мороженое обнаружили во время проверки одного из частных торговых предприятий Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки в продаже было обнаружено двухслойное сливочное мороженое со вкусом "Яблоко-персик" и мороженое двухслойное с ароматом манго и гуараны с фруктово-ягодным наполнителем из киви в вафельном сахарном рожке с заменителем молочного жира - продукция производства РФ.

"Было установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки" и "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности и маркировке в части предоставления достоверной информации о составе продукта и отсутствию предупреждающей надписи о наличии красителей, влияющих на активность и внимание детей", - отметили в областной инспекции.

Фактически в состав пищевых продуктов вошли незаявленные в маркировке и обнаруженные в результате проведенных испытаний синтетические красители: тартразин (Е-102) в количестве 46,7 мг/кг, понсо 4R (Е-124) в количестве 6,0 мг/кг - для мороженого со вкусом "Яблоко-персик" и тартразин (Е-102) в количестве 6,7 мг/кг - для мороженого с ароматом манго и гуараны. Также в маркировке продукции отсутствует предупреждающая надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей".

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-