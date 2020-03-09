Некачественные миксеры изъяли из продажи в Могилеве

9 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественные миксеры изъяли из продажи в торговой сети Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в областной инспекции Госстандарта.

При проверке были выявлены некачественные миксеры китайского производства марок Vitek (модель VT-1424ВК) и Maxwell (MW-1356W). Эти миксеры не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза по электромагнитной совместимости. На сетевых зажимах миксера Vitek квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех повышены. Подобное нарушение обнаружено и на сетевом проводе миксера Maxwell.

Продажа миксеров запрещена, импортерам выданы предписания об изъятии их из обращения. Государственный комитет по стандартизации запретил эту опасную продукцию к ввозу и обращению в Беларуси, прекратил действие сертификатов соответствия в Беларуси.-0-