11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественный гель для стирки детского белья изъяли из продажи в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из ООО в Могилевской области в продаже был обнаружен гель для стирки детского белья "Я родился COLOR", произведенный в Российской Федерации. По результатам проведенных исследований было установлено, что данная бытовая химия не соответствует заявленным в маркировке характеристикам.

"Изготовитель моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции "для стирки в стиральных машинах любого типа", "с пониженным пенообразованием", но при этом они не могут применяться как моющие средства с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Пенообразующая способность геля при норме не более 180 мм составила более 230 мм. Превышение этого показателя вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности. Кроме этого, использование такого геля в стиральных машинах с фронтальной загрузкой может привести к опасным ситуациям", - отметили специалисты.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию этой продукции на территории страны.-0-