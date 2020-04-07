Некоторые такси Минска бесплатно развозят соцработников по адресам доставки товаров пожилым

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске выполнено уже более 780 заявок по доставке пожилым и инвалидам продуктов и лекарств на дом, при этом одна из служб такси вызвалась бесплатно развозить соцработников и волонтеров с покупками по адресам. Подробнее обо всех видах оказываемой помощи сегодня журналистам рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске всего 21,3 тыс. одиноких инвалидов и пожилых граждан и 31,1 тыс. одиноко проживающих. До каждого мы донесли информацию о том, что готовы принять и выполнить их заявки", - подчеркнула Ирина Дудка.

Во всех ТЦСОНах столицы открыты горячие линии, которые работают с 9.00 до 18.00. А на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей организована круглосуточная линия по приему заявок. При этом учреждении открыта кризисная линия по оказанию психологической помощи пожилым - по номеру 318-32-32.

"На сегодняшний день 788 граждан обратились с заявками, и 782 уже оказана помощь. Некоторые становятся постоянными получателями такой помощи. А всего звонков на горячие линии органов соцзащиты города поступило 1376. Некоторым просто нужно поговорить, получить консультацию, которая, конечно, предоставляется", - добавила Ирина Дудка.

Она отметила неоценимую помощь партнеров - общественных организаций и волонтеров (отряд городской организации БОКК включает 45 добровольцев, городской организации БРСМ - 180 человек). Волонтеры закреплены за каждым ТЦСОНом и по заявкам выполняют просьбы по доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств, оплачивают коммунальные услуги.

Проявили инициативу и некоторые объекты торговли столицы, которые кроме услуги доставки основных товаров предлагают и горячее питание на дом. Заявки могут направляться напрямую в объект либо через территориальные центры.

Известный сервис такси предложил услугу по бесплатной доставке социальных работников и волонтеров, которые выполняют сразу несколько заявок по адресам проживания одиноких пожилых граждан.

Действует в городе и акция "Добрый сосед", которая направлена на то, чтобы граждане сами помогали проживающим рядом пожилым в бытовых мелочах. Разумеется, с соблюдением мер безопасности.

Почтовые отделения столицы и банки также включаются в работу: действуют короткие номера телефонов, по которым любой пенсионер может позвонить и оставить заявку на доставку пенсии, оплату коммунальных услуг на дому.

"Примечательно, что стало больше получателей услуг на постоянной основе, больше обращений на получение комплексного обслуживания", - добавила Ирина Дудка.-0-