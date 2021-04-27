Немолочный сыр "Косичка" продавался в Гомельской области

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в торговой сети региона немолочный сыр "Косичка", сообщили БЕЛТА в региональной инспекции.

Речь идет о продукте, изготовленном индивидуальным предпринимателем Артуром Аграманяном (Россия). На упаковке обозначено, что это молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра "косичка", копченый.

Результаты испытаний показали: фактическая доля молочного жира от общего содержания составила всего 2,6%, норма - более 50%. По оценке специалистов, это свидетельствует о замещении молочного жира (97,4% от жировой фазы) заменителем. "Это не позволяет идентифицировать продукцию как ту, за которую она выдается. Изготовитель умышленно придал продукту внешний вид и отдельные свойства молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира. Потребитель был введен в заблуждение", - отметили в областной инспекции.

В отношении несоответствующей продукции приняты меры, которые предусмотрены законодательством и компетенцией инспекции.-0-