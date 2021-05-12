Необычные статуи украсили территорию Докшицкой спортивной школы

12 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Статуи спортсменов, выполненные из оцинкованной сетки, украсили территорию Докшицкой детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), сообщила корреспонденту БЕЛТА директор ДЮСШ Марина Ярмакович.

Идею руководитель спортивной школы подсмотрела в санатории "Лесное". Весьма необычные статуи привлекли ее внимание: на прилегающей территории санатория красовались знаки зодиака из оцинкованной сетки. Тогда и появилась задумка запечатлеть в "невесомом" материале главные виды спорта, которые культивируются в ДЮСШ. "Перед фасадом школы установлены скульптурные композиции, соответствующие главным спортивным направлениям, которые культивируются в нашем учреждении - это дзюдо и легкая атлетика. В одной из композиций запечатлены два борца: один спортсмен бросает через бедро другого. Две другие статуи изображают копьеметателя и античного дискобола: метанию копья, ядра и диска детей также обучают наши тренеры-преподаватели", - рассказала Марина Ярмакович.

Фигуры атлетов и борцов изготовил житель Докшицкого района предприниматель Василий Биратко, креативные работы которого в санатории так впечатлили директора ДЮСШ. Скульптуры установлены на пьедесталах, выполненных из сетки и камней. Материал, из которого сплетены статуи, долговечный и не требующий ухода: он не боится ни дождя, ни снега, ни палящего солнца. Необычные малые архитектурные объекты уже успели стать местной достопримечательностью, и дети со взрослыми проводят фотосессии возле них.

"Скульптуры приобрели за счет внебюджетных поступлений от платных услуг. Платные кружки в ДЮСШ проводятся для дошкольников, начиная с 5 лет. Целевой набор идет с 8-9 лет. Сейчас число наших юных спортсменов достигает 190 человек, 144 из которых занимаются легкой атлетикой", - отметила руководитель спортивной школы.

В этом году двое юных легкоатлетов вошли в состав юниорской национальной и сборной команд Беларуси. Мальчики и девочки, посещающие Докшицкую ДЮСШ, регулярно занимают призовые места на соревнованиях республиканского и международного уровней.-0-