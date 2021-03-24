Неполные аптечки, проблемы с документами - самые частые нарушения у таксистов Гомельской области

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неукомплектованные аптечки, проблемы с документами - о самых частых нарушениях у таксистов в Гомельской области рассказала корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Транспортной инспекции Минтранса Ирина Яблонская.

"Как показали рейды с начала года, аптечка в салоне такси не всегда укомплектована необходимыми препаратами. К примеру, в марте было выявлено два таких случая. В правилах дорожного движения указан перечень неисправностей транспортного средства и условий, при которых запрещено его участие в дорожном движении. Отсутствие аптечки - в их числе. При этом аптечка должна быть полностью укомплектована, необходимый медицинский набор утвержден Министерством здравоохранения. Ответственность за отсутствие аптечки в такси предусмотрена ст.18.11 КоАП", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, во время весенних рейдов инспекторов были случаи отсутствия у таксистов при себе необходимых документов. В инспекции напоминают: услуги по перевозке пассажиров такси могут оказывать только водители с определенной квалификацией. "Соответствующие справки об обучении таксисты во время контрольных мероприятий не предъявили инспекторам в восьми случаях. Специалисты проводят дополнительные проверки по этим фактам. Контроль продолжается", - отметили в пресс-службе.-0-