Непродуманного строительства и стихийных решений в ЖКХ быть не должно - Сивак

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хаотичных решений по поводу сноса или строительства объектов, расширения или закрытия для движения улиц, работ в сфере ЖКХ, строительства транспортных развязок в Минске быть не должно. В первую очередь в столице нужно довести до совершенства проекты и полностью закончить работы, которые были уже начаты, после чего приступать к нововведениям. Такое мнение сегодня высказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В городе должен поддерживаться и наводиться порядок на существующих пространствах. Пока для нас важно замкнуть первое кольцо до улицы Толстого, ввести корпус онкодиспансера и третью линию метро в следующем году, устранить недостатки прошлых лет в сфере ЖКХ. Мы не должны идти на поводу стихийных решений по благоустройству территорий и строительства новых объектов в столице. Важно направить силы и ресурсы в уже существующие проекты, эффективно завершить начатое, устранить проблемы, где есть острая необходимость", - пояснил Анатолий Сивак.

Стратегию развития города можно пояснить примерами минчан, которые обращались со своими вопросами на прямую телефонную линию. Жителю улицы Восточной, 30 мешает забор, который установлен между проезжей частью и тротуаром. Мэр не отрицает, что проблема нерационального строительства ограждений в столице существует, однако тратить бюджетные средства на снос старых заборов нерационально. В городе есть более проблемные объекты, требующие первоочередного вмешательства. "Ресурсы из бюджета стоит расходовать в первую очередь на решение самых актуальных вопросов, к которым относится, например, нехватка мест в детских садах и школах. В ближайших планах - строительство 20 учреждений образования в столице. Расходование ресурсов на строительство разворотного кольца в районе Ждановичей, стихийные проекты по обустройству пешеходных улиц, сносу или постройке объектов, в которых нет пока большой необходимости, на данном этапе для столицы будет нерационально", - обозначил свою позицию Анатолий Сивак.

Вместе с тем конструктивные предложения со стороны населения мэр всегда готов поддержать. В частности, на прямую линию обратилась пенсионерка из микрорайона Чижовка. Женщина жаловалась на высокую цену проезда в общественном транспорте. В качестве решения проблемы она предложила ввести остановочные билеты, которые позволят оплачивать проезд за определенное расстояние или число остановочных пунктов. Мэр пообещал рассмотреть рентабельность такого проекта совместно с "Минсктрансом". Глава Мингорисполкома также выслушал замечания и предложения от бывшего сотрудника Академии наук по поводу транспортной мобильности и строительства скоростного трамвая в Минске.

Во время телефонной линии поднимались темы строительства ЖК "Аркадия", капремонта дворов и подъездов.-0-