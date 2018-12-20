Нерациональное использование ресурсов выявлено в Оршанском стройтресте

20 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Нерациональное использование материальных и трудовых ресурсов выявил Комитет государственного контроля Витебской области в Оршанском строительном тресте №18, сообщил журналистам начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК области Вадим Волович, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной причиной ухудшения положения Оршанского строительного треста №18 областной комитет назвал неспособность руководства эффективно организовать работу. За последние два года трест принял участие более чем в 100 подрядных торгах по строительству объектов, но каждый второй торг он проиграл из-за высоких цен на работы и услуги, упустив возможность заработать около Br30 млн. "При изучении причин высокой стоимости выполняемых трестом работ было установлены несколько факторов. В их числе неэффективное построение структуры треста: в его состав входят три строительных управления, которые выполняют практически одинаковые виды работ. На предприятии также высокая численность управленцев: один специалист на 3,5 рабочих", - отметил Вадим Волович.

Чтобы выиграть торги, стройтрест заявлял неоправданно низкие накладные расходы, затраты на транспортировку работников и т.д. Строительство большинства объектов по результатам торгов было убыточно, так как победа в них получена за счет искусственного снижения затрат для контрактной цены, а не фактического. В этой ситуации падал уровень зарплат, и специалисты уходили на новые места работы.

"Конкретные предложения по улучшению ситуации на предприятии будут подготовлены для внесения в Витебский облисполком и Оршанский райисполком. В частности, нужно будет изучить структуру расходов и выработать конкретные предприятия по снижению затрат, что позволит конкурировать на рынке. Также нами предварительно подсчитано, что если бы трест провел реорганизацию и три стройуправления объединил в одно, то можно было сэкономить около Br130 тыс.", - добавил Вадим Волович.-0-