Несоблюдение порядка приема наличных преобладает среди нарушений в сфере такси Минской области

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году оперативными подразделениями Минской области проведено 259 контрольных мероприятий в сфере перевозок автомобилями такси, в том числе в отношении 159 субъектов хозяйствования и 100 физических лиц, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

В регионе выявляются случаи нарушения порядка приема за услугу наличных средств, а также осуществление деятельности перевозчика без регистрации. "В результате проведенных контрольных мероприятий дополнительно предъявлены к уплате налоги на сумму Br16,8 тыс., привлечены 207 виновных лиц к административной ответственности. В основном нарушался порядок приема наличных денежных средств (на сумму Br61 тыс.), обращен в доход государства незаконно полученный доход на сумму Br2,8 тыс.", - отметили в инспекции.

В ИМНС напомнили, что за нарушение порядка приема наличных денежных средств предусмотрена административная ответственность до 30 базовых величин в отношении физического лица, индивидуального предпринимателя - до 50, а юридического лица - до 100.

В отношении тех, кто не зарегистрировал свою предпринимательскую деятельность, применяется административная ответственность до 100 базовых величин с конфискацией предмета, орудий и средств совершения правонарушения, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.-0-