Нестеренко, Корнелюк и Тео станут факелоносцами эстафеты огня II Европейских игр в Брестской области

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область первой среди регионов Беларуси примет эстафету огня II Европейских игр "Пламя мира", сообщили сегодня в Бресте на семинаре по вопросам подготовки и проведения спортивного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пламя мира" прибудет на польско-белорусскую границу в районе Бреста во второй половине дня 12 мая. Оттуда огонь II Европейских игр пронесут в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Примерно в 19.00 на площади Ленина областного центра состоится концерт-открытие, приуроченный к встрече эстафеты в Беларуси. Помимо Бреста она пройдет еще по пяти городам региона. Огонь II Европейских игр встретят также в Барановичах, Пинске, Микашевичах, Коссово и Каменце, 18 мая передадут в Гродненскую область.

В Брестской области факелоносцами станут более 50 человек. Это знаменитые выходцы из региона, почетные граждане городов и районов, спортсмены, общественные деятели, многодетные матери. Среди них олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, первый заместитель министра информации Павел Легкий, композитор Эдуард Ханок и музыкант Игорь Корнелюк, певцы Тео, Герман, солист Большого театра Владимир Громов.

"Каждый регион дал свои предложения по факелоносцам. Окончательно их списки утверждали в дирекции Игр. Сейчас для участников эстафеты шьется специальная форма. Они будут бежать разные дистанции - соразмерно своей физической форме и возможностям", - пояснил журналистам начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня этого года.-0-