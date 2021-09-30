Несвижский и Дзержинский районы лидируют по темпам сева озимых зерновых в Минской области

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области по темпам сева озимых зерновых культур лидируют Несвижский и Дзержинский районы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко. "В столичном регионе планируют посеять 344,3 тыс. га озимых зерновых. По сравнению с прошлым годом, площадь немного увеличена. На сегодня работы проведены на 220 тыс. га, что составляет 63,9% от плана. Среди лидеров по темпам сева озимых зерновых культур - Несвижский и Дзержинский районы, которые провели работы на более чем 70% площадей. Следом идут Клецкий, Минский и Слуцкий районы. Они засеяли более 60% территории", - рассказал Сергей Примаченко. Структура посевных не изменилась. Самая большая площадь, как и годом ранее, отведена под озимую пшеницу - 160 тыс. га, а также под тритикале - 100 тыс. га. В зерновую группу также входят рожь - 50 тыс. га, ячмень - 15-20 тыс. га. "Осенне-полевые работы осложняются неблагоприятной погодой, в частности переувлажненными участками земли. Пока планируем завершить сев в течение недели", - отметил заместитель председателя комитета.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!