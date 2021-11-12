"Ночь вакцинации" прошла в Новополоцкой больнице

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная акция против COVID-19 "Ночь вакцинации" прошла в Новополоцкой центральной городской больнице, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Инициатором мероприятия выступили участники проекта "Вперед, молодежь!" при поддержке первичной профсоюзной организации и администрации учреждения здравоохранения. В акции поучаствовали несколько десятков работников Новополоцкой ЦГБ, члены их семей и родственники.

По словам председателя профсоюзной первички учреждения здравоохранения Алеси Коваленко, инициатива, благодаря которой во внерабочее вечернее время медики имели возможность пройти предварительный медосмотр и привиться от коронавирусной инфекции, нашла положительный отклик в трудовом коллективе. "Молодежь нашего учреждения - генератор новых идей и нестандартных решений, поэтому инициатива провести акцию "Ночь вакцинации" как часть проекта "Вперед, молодежь!" была с удовольствием поддержана первичной профсоюзной организацией. В завершение процедуры постановки самого надежного на сегодня защитного барьера от опасного вируса - вакцины - всем привившимся профком подарил значки "Я привит от COVID-19", - рассказала Алеся Коваленко.

По словам заместителя главного врача Новополоцкой ЦГБ Юлии Катушенок, в работе с молодежью необходимо искать нестандартные подходы. "Поддерживая такие акции, мы максимально привлекаем молодых коллег, чтобы своим примером они могли показать важность вакцинации", - отметила она.

В учреждении здравоохранения вакцинировано без малого 90% медицинских работников, ревакцинацию прошли 6%.-0-