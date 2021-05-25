Нотариусы Минска присоединятся к благотворительным мероприятиям Белорусского детского фонда

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день защиты детей нотариусы Минска присоединятся к благотворительным мероприятиям, которые ежегодно организуются Белорусским детским фондом. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Уже традиционно с 1998 года, на неделе с 25 мая по 1 июня, каждый желающий может прийти в офис фонда и получить консультации у широкого круга специалистов: юристов, врачей, социальных педагогов, психологов. Специалисты смогут ответить на вопросы родителей и представителей несовершеннолетних в будние дни с 10.00 до 13.00.

Нотариусы Минского городского нотариального округа Инна Амбражевич и Елена Сеножатская во вторник, 1 июня, ответят на вопросы, связанные с совершением нотариальных действий в сфере брачно-семейных отношений и защиты прав детей.

Всю дополнительную информацию о проведении консультаций также можно получить по телефону (017) 247-62-14.-0-