Нотариусы Минской области за 10 месяцев сделали в 4 раза больше выездов в агрогородки, чем за весь 2019 год

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Минской области за 10 месяцев сделали в четыре раза больше выездов в агрогородки, чем за весь 2019 год, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Минской областной нотариальной палаты Елена Гринкевич.

С начала года из компетенции уполномоченных должностных лиц сельских исполкомов исключено удостоверение завещаний, доверенностей и согласий. Теперь эти действия совершают нотариусы при выезде в агрогородки.

"Услуга гражданами очень востребована. С начала года количество обратившихся по сравнению с 2019 годом увеличилось в 4 раза. Нотариусами Минского областного округа за январь - октябрь было осуществлено 250 выездов в агрогородки, совершено около 1 тыс. нотариальных действий", - сказала Елена Гринкевич. Она добавила, что сравнивать корректнее именно с 2019-м, а не с 2020-м годом, когда из-за пандемии количество выездов было минимальным.

Наиболее востребованными у граждан являются такие услуги, как удостоверение завещаний, доверенностей, согласий, договоров по отчуждению недвижимого имущества, оформление наследственных прав.

Нотариусы Минской области обслуживают 309 агрогородков и малых городских поселений. Нотариусы выезжают по графикам, которые публикуются в прессе, размещаются на стендах в сельисполкомах, нотариальных конторах. Записаться можно по телефонам как нотариальной конторы, так и сельисполкома. Также существует электронная запись. Нотариус перед выездом в агрогородок по возможности связывается с гражданами, интересуется, по каким вопросам намерены обратиться, чтобы быть максимально подготовленным к приему.

К ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, людям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нотариусы выезжают по заявке вне графика. Выезды в сельскую местность происходят при любом количестве заявок.

Расходы нотариуса на проезд к агрогородкам возмещает Белорусская нотариальная палата. Более того, БНП обеспечивает нотариусов всем необходимым для работы, в том числе портативными принтерами и ноутбуками.-0-