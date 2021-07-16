Новая специальность по управлению электронным бизнесом появилась в БРУ

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новая специальность, связанная с управлением электронным бизнесом, появилась в Белорусско-Российском университете. Об этом сообщили БЕЛТА в учреждении высшего образования.

Новое направление подготовки студентов в вузе будет проходить по образовательным программам Российской Федерации "Менеджмент (профиль - Управление электронным бизнесом)".

"Сейчас происходит формирование информационного общества и глобализация экономики, появляются и быстро развиваются новые виды предпринимательской деятельности с использованием IT-технологий и мобильных устройств. Поэтому растет потребность в специалистах, владеющих навыками организации, ведения и управления электронным бизнесом. На формирование таких компетенций и ориентировано новое направление подготовки", - отметили в вузе.

Новое направление создано на стыке менеджмента, экономики, электронного маркетинга и информационных технологий. "Студенты сформируют теоретическую базу и получат практический опыт по управлению интернет-ресурсами и информационной инфраструктурой предприятий и организаций, организации и развитию бизнеса в сети Интернет, проектированию программного обеспечения для электронного бизнеса, осуществлению электронного маркетинга и электронной коммерции. Студенты новой специальности научатся разрабатывать инновационно-инвестиционные проекты в области электронного бизнеса, анализу бизнес-процессов и разработке стратегии управления электронным бизнесом, а также организации собственной предпринимательской деятельности.

Выпускники будут востребованы на таких должностях, как руководитель предприятия электронного бизнеса, менеджер по развитию, менеджер бизнес-проектов, менеджер проектов в области информационных технологий, руководитель разработки программного обеспечения, бизнес-аналитик, стартап-менеджер, интернет-маркетолог (digital-маркетолог), программист и т.п.

Срок обучения - 4 года. По завершении обучения студенты получат дипломы бакалавра о высшем образовании государственного образца Российской Федерации (эквивалент диплому РБ).-0-