Во время празднования. Фото из архива

5 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новая традиция в праздновании Дня города появится в Новополоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Свое 62-летие город отметит сегодня традиционным праздничным митингом и исполнением гимна города. Мероприятие состоится на знаковом для горожан месте - у мемориального комплекса "Первая палатка". Его участниками станут руководство города, представители общественных организаций, местные жители и гости Новополоцка. В торжественной обстановке на открытии митинга будет положено начало новой традиции - поднятию флага города. Почетное право доверят представителям поколений первостроителей Новополоцка, молодежи и мэру.

Затем состоятся церемонии возложения цветов и венков к мемориальным доскам первостроителей и награждения представителей трудовых коллективов и юных талантов. Завершится мероприятие премьерой новой песни о городе - подарком от Дворца культуры ОАО "Нафтан". Авторский музыкальный проект "Это - Новополоцк!" подготовили руководитель народной студии эстрадных шоу-программ ONLINE Андрей Митрошкин с участием творческих коллективов и специалистов дворца при поддержке тренеров и спортсменов СДЮШОР №3 имени Н.Л.Генова и музыкантов Сергея Анищенко и Владимира Хаменка.-0-