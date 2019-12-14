Новобранцы Сморгонской пограничной группы приняли присягу

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 190 новобранцев Сморгонской пограничной группы приняли военную присягу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Торжественное мероприятие прошло с участием председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, председателя Сморгонского райисполкома Геннадия Хоружика, председателя Сморгонской городской организации ОО "Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы" подполковника запаса Михаила Сеглюка, руководителя отдела по взаимодействию между Белорусской православной церковью и вооруженными силами, настоятеля храма Архистратига Михаила отца Валентина, родственников и друзей новобранцев.

Обращаясь к молодым защитникам рубежей Беларуси, Анатолий Лаппо отметил: "Каждому из вас предстоит уже с завтрашнего дня напряженно трудиться для освоения военной специальности, а по прибытии в подразделения - совершенствоваться и становиться настоящим специалистом пограничной службы". Глава ведомства пожелал молодым пограничникам крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в нелегком, но почетном деле - охране госграницы Беларуси.

Всего 14 декабря во всех воинских частях органов пограничной службы на верность белорусскому народу присягнули более 1800 новобранцев. Во время призыва в первую очередь обращалось внимание на ребят, получивших гражданские специальности, характерные для пограничной службы.

С 20 ноября новое пополнение приступило к освоению начальной военной подготовки, средств связи, топографии, тактики погранслужбы, огневой подготовки и других профильных дисциплин. После принятия присяги еще месяц солдаты будут обучаться по общей специальности - инспектор погранслужбы. Следующим этапом станет получение профильных знаний по кинологии, инженерному обеспечению, управлению автотранспортом и другим направлениям службы. Затем солдат распределят на погранзаставы, где они приступят к охране границы.-0-

Фото Госпогранкомитета