Новое футбольное поле открылось в Партизанском районе Минска

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" совместно с Туровским молочным комбинатом продолжают масштабный проект "Bonfesto - детям", направленный на улучшение спортивной инфраструктуры в стране. Его цель - до 2022 года в каждом районе Беларуси построить по футбольной площадке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Очередной футбольный объект стал отличным новогодним подарком для мальчишек и девчонок, живущих в Партизанском районе Минска. На базе физкультурно-оздоровительного центра разместился изумрудный прямоугольник размером 40х20 м с искусственным газоном. На нем местные ребята уже провели захватывающий поединок, вызвавший море положительных эмоций.

С открытием нового поля будущих звезд спорта поздравили легенды белорусского футбола: вратарь золотого "Динамо-82", а ныне зампред АБФФ Михаил Вергеенко и главный тренер чемпионского состава "бело-голубых" Эдуард Малофеев. Известные мастера пожелали ребятам побед и попросили быть искренними как с футболом, так и друг с другом, помнить о правилах честной игры, взаимовыручки и ответственности перед командой.

После завершении официальной церемонии представители АБФФ вручили участникам первого матча комплекты формы и мячи.-0-

Фото Оксаны Манчук