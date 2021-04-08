Новое нефтяное месторождение открыли в Речицком районе

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси открыли новое нефтяное месторождение. Это уже третье открытие с начала года, сообщили БЕЛТА в "Белоруснефти".

Специалисты компании открыли Гурьяновское месторождение. Новый объект находится в центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе.

По предварительной оценке, геологические запасы Гурьяновского месторождения могут составить 600 тыс. т. Испытания нефтеперспективных отложений дают основания полагать, что здесь будет фонтанный приток нефти. Более точный подсчет запасов углеводородов и их постановка на госбаланс специалисты выполнят после строительства и освоения скважины, а также уточнения геологического строения Гурьяновского месторождения.

"Результаты бурения и открытие новой залежи увеличивают перспективы и ресурсный потенциал Центральной структурной зоны Припятского прогиба. В 2021-2022 годах здесь планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин", - рассказали на предприятии.

Гурьяновское месторождение - уже третье открытие 2021 года. До этого специалистами "Белоруснефти" открыты Ново-Домановичское и Восточно-Избыньское месторождения. В 2021 году прирост запасов углеводородов уже полностью компенсировал годовую добычу нефти.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-