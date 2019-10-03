Новое общественно-культурное пространство планируют создать в центре Бреста

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте обсуждают архитектурно-градостроительную концепцию "Две площади одного квартала", подразумевающую создание в центре города нового общественно-культурного пространства. В круглом зале горисполкома сегодня состоялась презентация поданных на конкурс проектов, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый вид предлагают придать кварталу, который ограничен улицами Мицкевича, Карбышева, Куйбышева и Пушкинской. Его точками притяжения долгое время были Центральный рынок и здание уже бывшего автовокзала. "Этот квартал - сердце города. Нам поступило 11 хороших предложений по его реконструкции. Пока принципиальная только одна установка: сохранение рынка. Все остальное - вопросы обсуждения. После сегодняшней презентации проекты опубликуем в интернете. По завершении обсуждений примем решение по формированию градостроительного паспорта под тот объект, который будет оптимальным с точки зрения функционала и экономики", - подчеркнул председатель горисполкома Александр Рогачук.

Архитекторам предложили представить новое видение городской среды в историческом центре. Свои проекты на конкурс представили фирмы из Бреста и Минска, студенты, откликнулись также специалисты из России и Дании. Каждый из вариантов по-своему интересен и необычен. Большинство из них подразумевают сохранение существующих строений, но есть и радикальные решения. "В идею нужно было заложить создание в городе нового общественного пространства. Обязательное условие - многоуровневый паркинг, который закроет проблемы парковок в этой части города. Плюс создание многофункционального комплекса - торгового, развлекательного, культурного. Непременно должны быть места для отдыха", - пояснил концепцию главный архитектор города Бреста Николай Власюк.

Авторы практически всех проектов сходятся во мнении, что площадки возле Центрального рынка и здания бывшего автовокзала можно приспособить для проведения массовых мероприятий, различных ярмарок. Эту территорию предлагается сделать яркой, поделить на несколько зон, в том числе торговую, детскую, развлекательную, спортивную, зеленую.

"Планируем электронные версии конкурсных вариантов выставить на сайте горисполкома, чтобы можно было их обсудить с общественностью. Ориентировочно через две-три недели проведем градостроительный совет, где заслушаем презентации по каждому проекту и выберем наиболее интересный вариант. Дальнейшее зависит от инвесторов. Возможно, на итоговый градостроительный совет пригласим потенциальных застройщиков, которые тоже будут участвовать в обсуждении создания такого нового пространства", - предположил главный архитектор города.

Александр Рогачук обратил внимание, что на реализацию проекта потребуется несколько лет. "Спешить не будем. Лучше десять раз вернемся к этой теме, только потом примем окончательное решение", - резюмировал мэр Бреста.-0-