Новое отделение хирургии открылось в Воложинской ЦРБ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинской центральной районной больнице открылось новое отделение хирургии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня это личная победа. Мы долго пытались реализовать наш проект, - рассказал главный врач Воложинской ЦРБ Павел Гончар. - Новое отделение располагает палатами повышенной комфортности. Кроме таких удобств, как телевизор, санузел, интернет и холодильник, они оснащены самым современным медицинским оборудованием и кнопкой вызова персонала. Функция вызова медицинского работника есть во всех палатах нашего отделения. Кроме того, мы располагаем компьютерами с видеонаблюдением. Бывают ситуации, когда пациент уходит из палаты, не рассказав об этом работникам больницы. В таком случае с помощью записей с камер мы можем узнать, куда и во сколько он ушел. Новое отделение включает два этажа - чистой и гнойной хирургии. В них нет лифта по той причине, что пациенты из разных отделений не должны между собой контактировать".

Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, комментируя открытие нового отделения, отметил, что важно обеспечить качественной медицинской помощью всех граждан. "В планах - реконструкция других важных объектов системы здравоохранения. Мы обсудим выделение средств на восстановление поликлиники в Воложине. Уделяется внимание модернизации других больничных корпусов. Главное для нас - обеспечение надлежащей медицинской помощью наших граждан", - сказал Иван Маркевич.

Председатель Воложинского райисполкома Евгений Крукович выразил особую благодарность председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину, который посодействовал открытию нового отделения хирургии центральной районной больницы.-0-