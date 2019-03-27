Новое предприятие СЭЗ "Гродноинвест" будет выпускать мебель для IKEA

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мебельное предприятие, выпускающее продукцию для группы компаний IKEA, будет создано в Гродно, сообщили БЕЛТА в администрации СЭЗ "Гродноинвест".
В качестве резидента свободной экономической зоны зарегистрирован партнер IKEA ООО "ГАБИ-БЕЛ".
"Инвестиционный проект предусматривает строительство производственных помещений площадью до 20 тыс. кв.м, приобретение высокотехнологичного оборудования, создание собственной деревообрабатывающей базы и цеха по производству пеллет", - отметили в администрации СЭЗ "Гродноинвест".
Основным потребителем продукции компании "ГАБИ-БЕЛ" станет группа компаний IKEA с рынками сбыта в странах Европейского союза и СНГ. Планируется, что при реализации проекта будет создано 170 рабочих мест.
Кластер деревообрабатывающей и мебельной промышленности занимает лидирующую позицию в структуре производства СЭЗ "Гродноинвест" и насчитывает более 20 резидентов. В 2018 году предприятия кластера произвели продукции на Br830 млн, доля в общем объеме производства составила 33%.-0-
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