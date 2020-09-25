Новое здание нотариального архива открыли в Гродно

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно справили новоселье в современном здании по улице Тимирязева областная нотариальная палата и архив Гродненского нотариального округа, передает корреспондент БЕЛТА.

Помещения для хранения документов оборудованы по последнему слову техники: мобильные стеллажи, защита от света, пыли, влаги и других воздействий, специальная система вентиляции, поддерживается постоянный температурный режим. Оснащено здание и современной системой газового пожаротушения.

Министр юстиции Олег Слижевский и председатель Гродненской областной нотариальной палаты Людмила Орсик перерезают ленточку

"Нотариат уже на протяжении шести лет работает на условиях самоуправления и самофинансирования. И одна из проблем, которую требовалось решить при реформе, - хранение нотариальных документов. Ведь спустя многие годы они также могут представлять существенную ценность для граждан. Сегодня знаковое событие еще и по той причине, что нотариальные органы сумели обеспечить необходимые условия для хранения за свой собственный счет", - отметил на церемонии открытия министр юстиции Олег Слижевский. Он подчеркнул, что с появлением нового архива полностью решена проблема хранения и сохранности нотариальных документов со всей Гродненской области. Сегодня архивный фонд составляет более 30 тыс. документов с 1947 года. Строк хранения нотариальных документов не ограничен.

Министр юстиции Олег Слижевский

Председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко отметила, что ранее собственные помещения получили архивы минских городского и областного, витебского областного нотариальных округов. "В планах на трехлетний срок - все наши архивы перевести в собственные, современные, оснащенные всем необходимым помещения. Тема сохранности документов очень важна, они не просто лежат мертвым грузом, все они живые, за каждым стоит конкретный человек или его наследники. Сюда будут приходить люди за справками, выписками. Для кого-то они станут частью семейного архива, для кого-то возможностью подтвердить имущественные права", - подчеркнула она. Поэтому важно было не просто обеспечить хранение документов, но и организовать комфортные условия для посетителей и работников.

Председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко

Заведующая архивом Ирина Салей

К слову, здесь будут оказывать и нотариальные услуги. В здании по улице Тимирязева будет работать нотариальная контора №2 Ленинского района Гродно.-0-

Нотариус Юлия Наам

Новое здание нотариального архива в Гродно

Фото Леонида Щеглова