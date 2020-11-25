Новогодние мероприятия готовят для детей профсоюзы Минской области

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области пройдет новогодний этап благотворительной акции "Профсоюзы - детям", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов.

"Акция стала традиционной, но с каждым годом стараемся охватить большее количество детей. Новый год - это время подарков, чудес, хорошего настроения, улыбок и счастья, поэтому мы должны порадовать ребятишек в преддверии волшебного зимнего праздника, - рассказал председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский. - В регионах планируем организовать профсоюзные елки, на которые пригласим детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для дошколят и учеников младших классов - детей работников предприятий и учреждений - также пройдут утренники с вручением подарков".

В программе объединения запланировано более 100 праздничных мероприятий. Самым ярким моментом благотворительной акции станет областная профсоюзная елка, которую проведут 24 декабря во Дворце культуры ветеранов в Минске. На празднике будут дети из всех регионов Минской области.

"Все мероприятия организуем с учетом эпидемиологической обстановки и с соблюдением всех санитарных норм и правил", - подчеркнули в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов.

По традиции благотворительная акция "Профсоюзы - детям" будет проходить месяц, начиная с середины декабря. Перед новогодними и рождественскими праздниками профсоюзы окажут помощь отдельным школам, домам-интернатам, социальным приютам, а также многодетным и малообеспеченным семьям и ребятам, которые остались без попечения родителей или оказались в трудной жизненной ситуации.-0-