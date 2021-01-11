"Новогодний экспресс" Детской железной дороги в период праздников перевез более 4 тыс. пассажиров

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога завершила новогодние перевозки, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Новогодний экспресс" детской железной дороги им. К.С. Заслонова приглашал в поездку всех желающих с 24 декабря по 7 января. Гостей в вагонах сопровождали герои сказок, а на станции Сосновый Бор для ребят и их родителей было организовано театрализованное представление "В снежном царстве, в морозном государстве". Всего за время новогодних праздников сезона 2020/21 годов состоялось 32 выступления артистов Минского дворца культуры и спорта железнодорожников, отметили в БЖД.

"За время новогодних праздников поезда детской железной дороги перевезли более 4 тыс. человек. Второй год подряд билеты можно было приобрести не только в кассах, но и через интернет. В этом сезоне с помощью современных технологий был реализован уже каждый третий билет", - рассказали в пресс-центре.

В Белорусской железной дороге подчеркнули, что для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в вагонах была предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции и обязательный масочный режим. Кроме того, в течение дня проводилась санитарная обработка подвижного состава.-0-