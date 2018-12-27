Новогодний забег малышей проведут в Гомеле

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогодний забег, участниками которого станут малыши и именитые спортсмены, пройдет в Гомеле 28 декабря во Дворце легкой атлетики, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

На беговые дорожки во время соревнований на Кубок Гомельской области по легкой атлетике выйдут ребята в возрасте до шести лет, а также именитые спортсмены, в числе которых олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко. Малышам предстоит преодолеть дистанцию в 30 м.

После соревновательной части ребята встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой, ростовыми куклами и любимыми сказочными персонажами, добавят ярких цветов в огромную раскраску. Также малышей ожидают сладкие подарки и памятные призы.

По словам собеседника, легкоатлетическое шоу - одно из мероприятий акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество". "Поддерживать маленьких спортсменов будут не только их родители и друзья, но и участники Кубка Гомельской области по легкой атлетике", - рассказал Игорь Завалей.

Организаторами новогоднего забега являются управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, областной комитет ОО "БРСМ", областные организации ОО "Белорусская федерация легкой атлетики" и ОО "БРПО" при поддержке спонсоров. Спортивный праздник нацелен на поддержку начинающих спортсменов, формирование у подрастающего поколения навыков здорового образа жизни, привитие любви к занятию спортом, организацию полезного досуга.-0-