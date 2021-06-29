Новогрудская ветроэлектростанция выработала более 130 млн кВт/ч энергии

29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ветроэлектростанция под Новогрудком отпустила в сеть более 130 млн кВт/ч энергии. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор РУП "Гродноэнерго" Виктор Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2011 году у деревни Грабники под Новогрудком начала работу первая ветроустановка мощностью 1,5 МВт. Спустя несколько лет было принято решение о создании здесь ветропарка. Появилась необходимая инфраструктура, в том числе и подстанция, а количество ветроустановок возросло до 6. Сегодня суммарная мощность Новогрудской ветроэлектростанции составляет 9 МВт. Ветроустановки полностью автоматизированы, а для работы им достаточно скорости ветра от 3 м/с и выше.

С момента ввода первой установки в 2011 году по май 2021-го отпущено в сеть более 130 млн кВт/ч. Для сравнения: весь Новогрудский район потребляет в год 95,7 млн кВт/ч, Берестовицкий - около 34,7 млн кВт/ч, а Зельвенский - 27,3 млн кВт/ч.

"При запуске нового для страны проекта были определенные риски и опасения. Но уже первые годы эксплуатации доказали эффективность работы ветроустановок, позволили достичь ощутимо экономического и экологического эффекта", - отметил Виктор Жук. Он подчеркнул, что есть планы по расширению использования энергии ветра для производства электричества. Созданная инфраструктура позволяет существенно нарастить суммарную мощность ветроэлектростанции.-0-