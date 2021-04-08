Новую кислородную станцию ввели в детской областной больнице Бреста

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новая кислородная станция оборудована и введена в эксплуатацию в Брестской детской областной больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Сергей Ковшик.

Вместо старой баллонной системы подачи кислорода теперь здесь функционируют стационарные кислородные концентраторы. Их мощность позволяет выдавать 250 л кислорода в минуту. Модернизированная станция состоит из 12 блоков, количество которых при необходимости можно увеличить. Аварийная система контроля за утечкой и концентрацией кислорода обеспечивает безопасность станции. В случае нештатной ситуации происходит ее автоматическое переключение на баллоны, что обеспечивает бесперебойную подачу газа.

"Реконструкция кислородной станции положила конец зависимости больницы от транспортировки газовых баллонов и их ручной установки в систему. Произведена замена трубопроводов, по которым газ подается от станции к отделениям больницы. Там мы установили дополнительные точки подключения кислорода. Теперь все отделения обеспечены современной подачей кислорода. Это значительно улучшило качество оказания медицинской помощи", - отметил главврач.

Модернизация системы генерации и распределения медицинских газов стала возможной благодаря проекту "Свободный доступ к медицинским услугам в трансграничном регионе" программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина". Брестская детская областная больница, которая выступает ведущим бенефициаром проекта, реализует его в партнерстве с Независимым общественным центром охраны здоровья в Лосице Мазовецкого воеводства. Общий объем финансирования составил более 1,1 млн евро, в том числе около 800 тыс. евро выделено белорусской стороне.

По грантовому соглашению для учреждения здравоохранения также закуплен реанимобиль со специальным оборудованием для перевозки пациентов с тяжелыми заболеваниями. "Реанимационная машина сделана конкретно под наш заказ. Она оснащена транспортным кювезом со встроенным аппаратом искусственной вентиляции легких. Это позволяет даже недоношенного ребенка перевозить на дальние расстояния", - пояснил Сергей Ковшик.

Кроме того, для детей паллиативной группы приобретено пять портативных аппаратов ИВЛ, вакуумные аспираторы. Специальная комната для "Клуба родственников" была оснащена необходимой мебелью и мультимедийными устройствами. Здесь родители больных детей могут переночевать, обменяться опытом друг с другом, получить психологическую помощь.

Оба бенефициара также получили благодаря программе дополнительный транш в 136,4 тыс. евро для борьбы с пандемией. В Брестской детской областной больнице средства потратили на передвижной рентген-аппарат, пульсометры, средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты.-0-