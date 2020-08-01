Новую школу начинают строить в Бобруйске

1 августа, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в торжественной обстановке была заложена капсула в честь начала строительства школы №35 в Бобруйске, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая школа на 1,2 тыс. мест с бассейном будет построена в 7-м микрорайоне города. Как отметил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, этот район сейчас очень динамично развивается. "Здесь строятся многоквартирные дома, жилье в которых получает много многодетных семей. Для комфортной жизни горожан здесь уже начали возводить современный детский сад с бассейном. В текущем году он будет построен, - отметил Александр Студнев. - По просьбе жителей 7-го микрорайона и по поручению Президента сегодня мы даем старт новой стройке: будем возводить новую школу с бассейном. Я хочу поблагодарить главу государства, председателя Могилевского облисполкома за то, что они не оставили просьбу бобруйчан без внимания и откликнулись на нее в самое короткое время".

Планируется, что первых учеников школа №35 примет в сентябре следующего года.

"Я хочу поздравить вас, дорогие друзья, с этим знаменательным днем в жизни города. Сегодня заложена капсула под еще один очень важный для города объект. Хочется, чтобы в этой школе воспитывались достойные граждане нашей страны, которые сохранят и приумножат то, что уже сделано государством для нашего с вами блага", - поздравил бобруйчан председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.-0-