Новую скульптуру откроют в Гродно ко Дню города

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ко Дню города откроют скульптуру "Скамья архитекторов", передает корреспондент БЕЛТА.

Гродно 18 сентября отметит День города. Одним из подарков к празднику станет новая скульптура "Скамья архитекторов". Ее сегодня установили у бывшего здания архива на площади Тызенгауза. Вес бронзовой скульптуры около тонны. Высота - около 2 м. Ее автор - скульптор Вадим Мацкевич. "Я живу в Минске, но родился в Гродно. Поэтому и отношение именно к этой скульптуре было особенным. Очень рад, что моя работа будет представлена и в родном городе", - рассказал мастер.

Вадим Мацкевич

"Скульптура олицетворяет целую эпоху XVIII века, когда Гродно был одним из самых развитых городов в Европе. Тогда в городе создавался архитектурный ансамбль Городница, для которого впервые применялись новые методы проектирования и строительства. Частично этот ансамбль сохранился и до наших дней. К слову, в руках одного из архитекторов - копия плана застройки, сохранившегося до наших дней", - отметил координатор трансграничного проекта "Шляхам Тызенгауза" Сергей Коледа. Скульптура установлена по этому проекту, который предусматривает и реконструкцию исторического здания бывшего архива на площади Тызенгауза. Сейчас завершены работы над фасадом, продолжается внутренняя отделка. Несколько помещений выполнены в стиле той эпохи, в том числе роскошный зал для туристических приемов.

Открытие новой скульптуры станет лишь одним из праздничных мероприятий ко Дню города. Гуляния в Гродно 18 сентября развернутся в нескольких местах, одними из центральных локаций станут площадь Ленина и парк имени Жилибера. В парке, например, откроется площадка "Средневековый город", где выступят рыцарские клубы. Будут работать также тематические детская, театральная площадки, "Медицинский городок". Улица Советская в праздничный день превратится в гродненский бродвей с выступлениями музыкантов. У центра "Фестивальный" по улице Калючинской свою культуру представят национальности, проживающие в Гродно. Площадь Советская примет традиционный уже фестиваль сыра. На площади Ленина развернется концертная программа. Среди звездных гостей - Кай Метов, VAVAN, группа "Премьер-министр". Завершат праздничный день фейерверк и световое шоу.-0-

Фото Леонида Щеглова