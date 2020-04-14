Новую станцию минского метро "Площадь Франтишка Богушевича" украсит скульптура "Ткацкий станок"

14 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Новую станцию третьей линии минского метро "Площадь Франтишка Богушевича" украсит скульптура "Ткацкий станок", сообщил журналистам белорусский скульптор, член Белорусского союза художников Виктор Копач, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Был организован конкурс на рассмотрение идеи скульптурного и художественного оформления станций метро, а затем архитекторы выбрали себе те проекты, которые совпали с их видением. Я в соавторстве с Алексеем Сорокиным делаю скульптурную часть на новой станции "Площадь Франтишка Богушевича". Это проект архитектора Владимира Телепнева при участии Сергея Букато. Наша скульптура "Ткацкий станок" - символ народного творчества, о котором писал белорусский поэт. Перед нами стояла сложная задача - связать его творчество с народом и создать произведение на современном творческом языке. Осталось несколько месяцев работы, и все увидят результат", - рассказал Виктор Копач.

Франтишек Богушевич в своем творчестве воспевал жизнь белорусского крестьянства и красоту родного языка. В своей художественной составляющей скульптура "Ткацкий станок" представляет композицию из горизонтальных и вертикальных линий. В скульптуре есть нити - фразы, которые рождались в душе Франтишка Богушевича. Есть и образная ткань, отображающая творчество поэта. В скульптурной композиции ткацкий станок - это еще и образ народа и его творчества. Ведь в узорах и холстах читаются обряды и праздники, верования и традиции. Таким образом композиция показывает единство поэта с народом.

Скульптура выполнена из металла, бронзы, латуни, меди и нержавеющей стали в технологиях выколотки, чеканки, сварки и художественного литья с различными видами обработки и патинирования. -0-