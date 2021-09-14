Новую станцию обезжелезивания начали строить в Славгородском районе

14 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новую станцию обезжелезивания начали строить в агрогородке Поповка Славгородского района. Закончить строительство планируют в ноябре текущего года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в "Могилевоблводоканале".

"Строительство объекта уже идет. Планируем закончить в ноябре текущего года. Причиной строительства стало то, что в воде в данном районе обнаружен высокий показатель железа. Особенность этого проекта в том, что данная станция объединит пять скважин, а это значит, что качественная и чистая вода будет поступать в детский садик, среднюю школу и нашим потребителям в данном районе", - отметили в "Могилевоблводоканале".

На данный момент в агрогородке Поповка проживают порядка 150 человек. "В Славгородском районе построено 10 станций обезжелезивания. Вода в районный центр также поступает очищенная. На следующий год запланировано строительство еще одного объекта - новая станция появится в деревне Красный Восход. Строительство станций обезжелезивания реализуется в рамках подпрограммы "Чистая вода". Это позволяет улучшить качество жизни людей в малых населенных пунктах", - добавили в организации.

Финансируется строительство новой станции из областного бюджета. Приблизительная стоимость составляет порядка Br5 млн.-0-