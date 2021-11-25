Новые детская и взрослая поликлиники в Бресте планируют начать прием в этом году

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте новые детская и взрослая поликлиники планируют начать прием пациентов до конца этого года. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"До конца года планируем начать прием пациентов в новых двух учреждениях здравоохранения в заречной части города по ул.Бориса Маслова - в Брестской городской поликлинике №5 и городской детской поликлинике №3. Определены проектные территории этих медучреждений", - рассказал Александр Рогачук.

Председатель горисполкома обратил внимание, что в связи с перераспределением потоков детского и взрослого населения между медучреждениями и для улучшения транспортной доступности в ближайшее время будут внесены изменения в маршруты городских автобусов №14 и №48, а также маршрутных такси.

В заречной части Бреста завершают строительство медицинского центра. Комплекс будет состоять из детской поликлиники на 600 посещений в смену, лечебно-диагностического комплекса общеполиклинического профиля на 500 посещений и женской консультации на 190 посещений.-0-