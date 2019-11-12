Новые электробусы позволили троллейбусному парку №3 Минска увеличить объемы перевозок

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы перевозок филиала "Троллейбусный парк №3" ГП "Минсктранс" только в октябре увеличились на 5% за счет поставленных новых электробусов. Об этом сообщил директор филиала Николай Кривой на встрече трудового коллектива с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком, передает корреспондент БЕЛТА.

Парк перевозит пассажиров по 16 маршрутам, из них 13 троллейбусных и 3, на которых работают электробусы. Всего их обслуживают 219 машин: 200 троллейбусов и 19 электробусов. "С получением нового подвижного состава - электробусов - транспортная работа увеличилась. Только за последний месяц мы приросли примерно на 5%. Количество перевезенных пассажиров тоже увеличилось. За прошедшие 10 месяцев перевезли без малого 40 млн человек. А ежедневно перевозится около 130 тыс. пассажиров", - сказал Николай Кривой.

Одновременно увеличилась и выручка филиала - на 11,9% по сравнению с показателем прошлого года.

Полностью завершено сезонное обслуживание: машины и вспомогательная техника к зиме готовы, проблем с поставкой запчастей почти нет.

Но растут и расходы предприятия. "По сравнению с прошлым годом они увеличились почти на 11%. В основном это рост зарплаты. Наша окупаемость по сравнению с прошлым годом упала на 2,3%. За 10 месяцев она составляет 42,3%, - привел цифры Николай Кривой. - Проблема в том, что падение доходов и самоокупаемости не позволяет в полной мере изыскать свободные средства для увеличения зарплаты". По его словам, в последний раз это происходило в декабре 2018 года. В итоге за прошедшие 10 месяцев средняя зарплата по предприятию составила Br1368. Самая высокая среди водителей, если сравнивать по категориям, - Br1667.-0-