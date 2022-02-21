Новые филиалы и отделения ТЦСОН откроются в Брестской области

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году откроются новые филиалы и отделения территориальных центров социального обслуживания (ТЦСОН), сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Василий Соловчук.

Во втором полугодии по госпрограмме "Социальная защита" на 2021-2025 годы предусмотрено открытие отделения дневного пребывания для инвалидов в Пинском районе и дома совместного самостоятельного проживания для пожилых граждан и инвалидов в Жабинковском. Также в агрогородке Лысково Пружанского района начнется реконструкция бывшей школы-сада под отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. В этом году на эти цели из бюджета выделено Br430 тыс. Новое отделение рассчитано на 24 койко-места.

Возможности для увеличения объемов оказываемых социальных услуг изучают и в других административных территориях. Брестский горисполком намерен внести предложения по открытию филиала территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Столинский райисполком рассматривает возможность создания отделения дневного пребывания для инвалидов в агрогородке Ольшаны и филиала ТЦСОН в Давид-Городке. Отделение дневного пребывания для пожилых граждан планируют создать в Дрогичинском районе, в Ивацевичском - филиал ТЦСОН в агрогородке Бытень.

Всего в 20 территориальных центрах социального обслуживания населения области открыты и работают 120 отделений и 7 филиалов. Востребованы, в частности, отделения дневного пребывания для инвалидов (26), дневного пребывания для граждан пожилого возраста (22), отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов (Лунинецкий ТЦСОН). В прошлом году филиалы ТЦСОН открылись в Ивацевичском, Березовском и Каменецком районах, новые отделения - в Березовском (для граждан пожилого возраста и инвалидов) и Бресте (отделение ночного пребывания для лиц без определенного места жительства).

На 1 января 2022 года на учете в территориальных центрах социального обслуживания Брестской области состояли 414,8 тыс. человек из числа социально уязвимых категорий населения, в том числе 19 955 одиноких и 103 740 одиноко проживающих пожилых граждан, 7181 одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы.-0-