Новые ясли-сад открыли в Новобелицком районе Гомеля

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ясли-сад на более чем 80 мест открыли в Новобелицком районе Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой подарок дошколятам и их родителям преподнесли накануне Дня знаний власти областного центра. Ясли-сад №45 разместились в двухэтажном здании 1960-х годов постройки. В начале 2000-х здесь также располагался детский сад. Однако с учетом реалий времени был перепрофилирован. Здание использовалось для медицинской реабилитации. Теперь после реконструкции эти помещения вновь готовы принять юных горожан. Создана комфортная и безопасная обстановка для воспитания и развития детей в четырех возрастных группах.

Красную ленточку перерезали почетные гости во главе с председателем Гомельского горисполкома Петром Кириченко. Он поздравил коллектив, родителей и детей с новосельем, пожелав, чтобы каждый день они приходили сюда с радостью и улыбкой. "Пусть эти ясли-сад станут для вас вторым домом, а детки здесь развиваются и растут здоровыми", - сказал он.

В подарок от города мэр вручил заведующей Ольге Роговцевой сертификат на Br2,5 тыс. для приобретения спортинвентаря. На правах хозяйки она провела небольшую экскурсию по территории для счастливого детства.

В помещениях установлена современная мебель, которая "подрастает" вместе с детьми, оборудование и игрушки. Для отдыха на свежем воздухе предусмотрены прогулочные веранды с теневыми навесами. На игровых площадках - многофункциональные комплексы. Лаконично вписывается в общую концепцию зона для изучения правил дорожного движения со знаками и разметкой. Есть площадка для занятий физкультурой. Детская территория оформлена в ярких цветах, оснащена необходимым для коллектива и юных воспитанников функционалом. Также для безопасности детей в саду установлена система видеонаблюдения.

Отдельная гордость - музыкальный зал. Здесь все готово к творческим занятиям, также есть возможность организации часов здоровья и физической культуры. Интерактивная доска также позволяет проводить мероприятия разного профиля.

С открытием нового учреждения образования создано 30 рабочих мест, штат укомплектован.

Новую территорию уже осваивают будущие посетители. Компания четырех непосед Алины, Манечки, Лилечки и Максима сегодня пришла на адаптацию в ясли-сад. С ними занимается воспитатель ясельной группы Татьяна Захарченко. "Конечно, мы будем проводить разные занятия, развивать мелкую моторику, лепить, рисовать", - поделилась она планами на ближайший год.

Как подчеркнул председатель Гомельского горисполкома, в целом детских садов в областном центре достаточно. Однако тема обеспечения детей местами в учреждениях образования шаговой доступности - на контроле в городском и областном исполкомах. Особо актуальна она для жителей микрорайонов-новостроев. В Новобелицком районе разместилось сразу несколько строительных площадок, активно расширяется Центральный район, поэтому основные усилия и внимание властей направлены на эти территории. Также Петр Кириченко отметил, что благодаря поддержке облисполкома острота проблемы в новых микрорайонах постепенно сглаживается.

Как рассказала начальник управления образования горисполкома Людмила Крилистенко, в Гомеле работают 125 детских садов и 4 комплекса, реализующих программу дошкольного образования. Планируется, что с 1 сентября они примут около 24,3 тыс. дошколят.-0-