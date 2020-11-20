Новые компьютерные томографы установят в больницах Гродно, Лиды и Новогрудка

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новые рентгеновские компьютерные томографы в скором времени появятся в больницах Гродно, Лиды и Новогрудка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

Установят КТ в Гродненской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, а также в 4-й городской клинической больнице Гродно. Кроме того, планируется оснастить компьютерными томографами центральные районные больницы в Лиде и Новогрудке. Помещения для установки оборудования уже готовы.

"Это позволит повысить доступность и качество диагностики. К слову, в ближайшее время начнут проводить лабораторные исследования на COVID-19 методом ПЦР в Волковыске. Есть необходимое оборудование, персонал проходит обучение, эта лаборатория станет шестой в регионе", - рассказала Людмила Кеда. Подспорьем в данной деятельности стали две роботизированные станции подготовки проб для ПЦР. Установили их в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в Гродненскаой областной инфекционной клинической больнице. Ввод их в строй значительно ускорил время получения результатов исследований.

"Эпидемиологическая обстановка в регионе по COVID-19 контролируемая. Отмечался рост пациентов с пневмониями, сейчас ситуация стабилизировалась, и если тенденция сохранится, то можно будет говорить о выходе на плато", - пояснила Людмила Кеда.

Для помощи пациентам с COVID-19 в регионе перепрофилировано около 46% коечного фонда. Перепрофилирование осуществляется в соответствии с планом. При необходимости количество коек будет корректироваться.

"Большое значение при перепрофилировании коек имеет возможность подачи кислорода пациентам. Еще во время первой волны было увеличено количество точек доступа к кислороду в организациях здравоохранения. В настоящее время работа по совершенствованию систем снабжения кислородом продолжается", - рассказала Людмила Кеда. Есть и необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас, к слову, задействовано только 11% аппаратов ИВЛ.

В достаточном количестве в области имеются все необходимые лекарственные средства, в том числе дорогостоящие. Во всех больницах региона создан как минимум месячный запас средств индивидуальной защиты. Постоянно контролируется их наличие в организациях здравоохранения. На базе Гродненской областной инфекционной клинической больницы создан областной резерв средств индивидуальной защиты.

Достаточное количество масок и антисептиков есть и в аптеках региона. Также маски можно приобрести в магазинах области.

К слову, во всей Гродненской области введен масочный режим. Надевать маску необходимо при поездках в общественном транспорте, посещении торговых и социальных объектов, мест массового скопления людей. Такие меры не случайны: во время второй волны коронавируса отмечается более беспечное отношение людей к собственной безопасности.-0-