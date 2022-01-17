Новые методики операций освоили специалисты 3-й горбольницы им.Клумова в Минске

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на пандемию COVID-19, в 3-й городской клинической больнице имени Е.В. Клумова специалисты освоили и успешно проводят симультанные операции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Оснащенные по последнему слову техники операционные позволяют опытным медикам проводить сложнейшие хирургические вмешательства и спасать жизни, отметили в пресс-службе. При этом пояснили, что симультанная операция предполагает одновременное выполнение двух или нескольких самостоятельных операций по поводу различных заболеваний, при которых показано оперативное лечение.

Как считают специалисты, среди преимуществ симультанной операции - одновременное проведение лечения двух или нескольких хирургических заболеваний, предупреждение прогрессирования заболевания, сокращение времени суммарного пребывания пациента в стационаре и последующего лечения, исключение риска повторного наркоза и его осложнений.

В начале 2022 года в больницу обратилась пациентка по поводу миомы матки больших размеров. После углубленного дообследования консилиум врачей принял решение о возможности и целесообразности выполнения симультанной операции. В операционной в этот раз работала бригада в составе 11 врачей-хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер. Пациентке одновременно было выполнено три самостоятельные операции: удаление желчного пузыря, удаление матки с придатками и пластика пупочной грыжи. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка на десятые сутки в удовлетворительном состоянии выписана домой.-0-