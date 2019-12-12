Новые методы в изучении истории Европы и Беларуси обсудят на конференции в Гродно

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 12-13 декабря примет международную научную конференцию "Беларусь в контексте европейской истории: общество, государство, личность", участниками которой станут более 280 ученых из шести стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Участниками форума станут историки из Беларуси, России, Польши, Литвы, Украины, Узбекистана, среди которых немало именитых ученых.

"Во время секций будут обсуждаться новые подходы, источники, методы в изучении истории Европы и Беларуси, современной историографии и источниковедения, государствообразующие процессы в Беларуси в условиях геополитических трансформаций в Европе. Среди тем конференции - политическая история, войны и революции в судьбах белорусов и народов Европы, экономическая модернизация Беларуси в контексте европейских процессов, культура Беларуси как часть европейской культурной цивилизации. Также участники конференции будут говорить о конфессиональной истории Беларуси в европейском дискурсе", - рассказали в пресс-службе. Результаты научных исследований, представленные в докладах, будут опубликованы в сборнике научных статей.

Итоги работы конференции подведут 13 декабря. Также на этот день запланированы презентации исторических изданий.

Организаторами международной научной конференции выступают Министерство образования, ГрГУ имени Янки Купалы, Институт истории НАН Беларуси. Приурочен форум к 80-летию со дня основания ГрГУ имени Янки Купалы и 65-летию исторической науки в гродненском университете.-0-