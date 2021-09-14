Новые объекты, выставки и концерты: в Гродненской области отметят День народного единства

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия ко Дню народного единства пройдут во всех районах Гродненской области, рассказали корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Основные события запланированы на 17 сентября. Впрочем, марафон мероприятий ко Дню народного единства уже стартовал. В областном центре, в частности, начался молодежный экочеллендж по наведению порядка в местах массового отдыха горожан. Похожие акции, закладки скверов, а также авто- и велопробеги, дни добрых дел проходят и в районах области.

Планируется к празднику и немало новых открытий. Например, в Новогрудке на этой неделе откроют обновленное здание бюро технической инвентаризации, а в Скиделе - кинозал в городском Доме культуры. В Сморгони планируется сдача нового жилого дома, в Ошмянах откроют площадь Флага и аллею живых фонарей. В Вороново распахнет свои двери тематическая музейная комната.

В Гродно накануне праздника пройдет церемония передачи городу новых автобусов. А одним из самых интересных событий 17 сентября станет открытие на Старом мосту в Гродно восстановленных исторических табличек. Они были размещены там в 1949 году, когда сооружение было восстановлено и открыто в честь 10-летия воссоединения Беларуси.

Во всех районах области пройдут тематические торжественные мероприятия, праздничные концерты и выступления. Запланированы диалоговые площадки, семинары, круглые столы, а также конкурсы, викторины, спортивные состязания. Местами притяжения станут улицы и площади, названные в честь 17 сентября. Например, в Гродно на одноименной улице пройдет культурно-спортивное мероприятие, откроется выставка даров осени.-0-