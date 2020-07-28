Новые улицы открыли в строящемся микрорайоне ЮЗМР-5 в Бресте

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В строящемся микрорайоне на юго-западе Бреста сегодня открыли новые улицы. Об этом сообщил журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

Микрорайон ЮЗМР-5 сейчас активно застраивается. Его площадь более 55 га. Строительство началось в конце 2018 года с устройства вертикальной планировки. На 2019-2021 годы запланировано строительство 32 жилых домов, из них практически половина уже введена в эксплуатацию.

"В этом районе принят ряд современных и прогрессивных решений, начиная от транспортной инфраструктуры и заканчивая дворовыми территориями, - отметил Александр Рогачук. - Сегодня ул.Екельчика вышла на ул.Мытную, которая является продолжением Западного обхода, предназначенного для объезда центра города. По сути, новая дорога связывает весь южный район с Западным обходом и, соответственно, с северной частью Бреста".

ЮЗМР-5 отличается своим архитектурным решением. На фасаде каждого здания будет уникальная тематическая графика. Например, на домах одного квартала изображены достопримечательности города, в других - исторические, национальные мотивы. Сделано это для удобного ориентирования в жилых районах. "Сейчас прорабатываем возможности модернизации архитектуры панельных домов. У "Брестжилстроя" уже есть наработки, как сделать жилую застройку более разнообразной. Дома будут разноэтажными, с разными архитектурой, фактурами стен", - рассказал председатель горисполкома.

Он также обратил внимание на создание безбарьерной среды. Входы в здания - с уровня земли. Также в городе апробируют опыт строительства домов с проходными подъездами. Это исключает проезд транспорта во дворы, оставляя пространство для отдыха. "Многое хочется сделать. Поэтапно внедряем современные тенденции качественной городской среды в наших жилых районах", - подытожил Александр Рогачук.

Брест сегодня отмечает 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.-0-