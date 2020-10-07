Новые виды проездных вводятся в Минске с 13 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые виды проездных документов вводятся в Минске с 13 октября. Это предусмотрено решением Мингорисполкома №3037 от 10 сентября 2020 года, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

"В Минске с 13 октября вводятся новые виды проездных документов: на 1, 3, 7, 25 поездок со сроком действия 365 суток, включая дату продажи. Новые проездные документы дополнят действующие", - рассказали на предприятии.

Данные проездные можно будет приобрести на три вида транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) либо на один (автобус-экспресс). Определена также их стоимость. К примеру, проездной на 25 поездок на трех видах транспорта будет стоить Br16,25, на автобусе-экспрессе - Br20.-0-