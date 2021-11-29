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29 ноября 2021, 12:47

Новый автобусный маршрут свяжет Брест с городом-спутником Жабинкой

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест и его город-спутник Жабинку свяжет новый автобусный маршрут. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

Между Брестом и Жабинкой налажено автомобильное и железнодорожное сообщение. Отличие нового маршрута в цене - она будет равна стоимости проезда по Бресту. "Прорабатываем развитие транспортного сообщения с городом-спутником Жабинкой. В частности, КТУП "Брестгортранс" организовано проведение конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров по маршруту Брест - Жабинка, - рассказал Александр Рогачук. - Уже сегодня могу заверить, что стоимость поездки по этому маршруту будет равна цене талона на внутригородских перевозках и составит 70 копеек. Сейчас прорабатываем вопрос брендирования автобуса для маршрута".

По новому маршруту планируется ежедневно осуществлять шесть рейсов. Отправление первого намечено из Жабинки на автовокзал Бреста к 08.00, последний будет из Бреста в 17.50. Путь в 36 км автобус преодолеет ориентировочно за 50 минут. Запуск первого рейса запланирован на 17 декабря.

"Многие жители Жабинки трудятся в Бресте. Поэтому учитывали возможность, чтобы утренним рейсом им было удобно добраться до работы, а вечером вернуться домой. Также рейсы будут в обеденное время. Маршрут цепляет два университета, так что он может быть удобен для студентов. Детали еще дорабатываются", - пояснил директор КУП "Брестский общественный транспорт" Игорь Царук.

Маршрут будет построен аналогично городскому и проходить по центральным улицам двух городов. Его преимущество должны оценить студенты, поскольку многие из них снимают жилье в Жабинке. Такой вариант транспортного сообщения будет удобен и брестчанам. Жителям областного центра предлагают возможности для строительства жилья в городе-спутнике.

"Есть ряд преференций для развития города-спутника, касающиеся строительства жилья и транспортной инфраструктуры. В частности, брестчанам можно в Жабинке строить жилье в многоквартирных домах по льготному кредиту. И мы создаем условия для переезда. Например, в новом микрорайоне подготовлена инфраструктура для строительства первого в городе девятиэтажного дома. Через пару месяцев планируем начать его закладывать. В этом же квартале в сентябре будем открывать детский сад на 240 мест. В шаговой доступности школы. Немаловажен и экологический фактор: в Жабинке много водной глади, зеленого массива. В перспективе хотим запустить здесь и велошеринг", - заострил внимание председатель Жабинковского райисполкома Вадим Кравчук.

В Жабинке проживают более 14 тыс. человек. Ежедневно с вокзалов райцентра железнодорожным и автомобильным транспортом уезжают до 5 тыс. человек. Ориентировочно 70% едут в Брест на работу или учебу. Также местные жители трудятся в Кобрине, Малорите и Каменце.-0-

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